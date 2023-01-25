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В барнаульских трамваях протестируют новую системы оплаты проезда

На поручнях установят электронные терминалы, которые позволят пассажирам оплачивать проезд без помощи кондуктора

25 января 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Новую систему оплаты проезда протестируют в трамваях № 7 и 9 в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас специалисты МУП "Горэлектротранс" завершают в вагонах установку необходимого оборудования. Терминалы оплаты закрепят на поручни, расположенные у входа в вагон.

"Оплачивать проезд необходимо при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа – транспортной картой, браслетом, брелоком, бесконтактной банковской карточкой. После этого распечатается билет", – сказано в сообщении.

Если пассажир захочет оплатить проезд наличными, то ему нужно будет обратиться за помощью к кондуктору.

Также в общественном транспорте установят систему "Автокондуктор", которая будет вести автоматический подсчёт пассажиров.

Напомним, что накануне барнаульские перевозчики, работающие на нерегулируемых маршрутах, подняли цены на проезд с 28 до 30 рублей. Таким образом, стоимость проезда сравнялась во всех видах общественного транспорта краевой столицы.

 

Комментарии 25

  • Че смеяться- на нерегулируемых маршрутах типа 59 с самого начала , с 1 января сразу было 30 руб
    25 января, Гость   Ответить
  • Оооо... неужели мы достигаем продвинутый мир и ушло на это всего лишь лет 20
    25 января, Гость   Ответить
  • Самообилечивание по терминалам будет неудобно. Пассажир заходит в вагон, ему надо быстрее найти себе место и дать другим зайти, а зачастую в транспорте много народа! Иначе, водитель начиная движение, дергает вагон и человек может упасть. А теперь, при входе, надо искать "средство платежа". Народ ждать не будет, а будет нервная обстановка. И терминалы часто сбоят
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, в нормальных городах обилечиваются на входе и ничего. В нашем колхозе все бегут драться за места, чтобы проехать сидя 3 остановки. Но Барнаул, конечно, не будет перенимать хорошую практику. Надо и дальше жить в 90х
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, в других городах как-то справляются. В той же Москве. Там ни кондукторов, ни проезда за наличку давно нет (а жаль — было бы удобно, мало ли, тройку потерял или на карточке пусто). А пассажиропоток в разы выше нашего. Никто не мешает прислонить карточку не на входе, а вообще когда угодно. Главное пробить, а то вдруг контролёр придёт
    25 января, Гость   Ответить
  • Уж лучше при выходе призводить оплату. Пассажир заранее может подготовить и произвести оплату. При входе действительно будут создаваться неудобства для народа.
    25 января, Гость   Ответить
  • Наконец-то и до нас цивилизация доходит) Сколько лет в Москве уже такая система работает? Так , глядишь, скоро и электробусы дойдут до нас, и трамваи сименс ходить по городу будут... Эх... мечты, мечты...
    25 января, Гость   Ответить
  • Уж лучше при выходе призводить оплату. ///Это скорее всего неправильно с правовой точки зрения. Т.к. в случае травмирования пассажира, страховая должна произвести выплаты, а раз билет не приобретен, то и на выплату рассчитывать нельзя, верно?
    25 января, Гость   Ответить
  • Уж лучше при выходе призводить оплату......Гость, а как тогда контролерам проверять?
    25 января, Гость   Ответить
  • Место расположения терминалов неудобное. На входе будет скапливаться очередь. Терминалы должны быть установлены в нескольких местах в глубине салона
    25 января, Гость   Ответить
  • Уж лучше при выходе призводить оплату. Пассажир заранее может подготовить и произвести оплату. При входе действительно будут создаваться неудобства для народа. ***** Просто в другом каком-нибудь, желательно цивилизованном городе побывайте. И все ваши пожелания отомрут как ненужные. Нет, если вам близки жирные тетки в несвежей одежде с замызганными терминалами для оплаты, то ок. Вы в Барнауле) тут вам простор. Тут только эксперименты ставят, чтобы кондукторов не использовать)
    25 января, Гость   Ответить
  • а раз билет не приобретен, то и на выплату рассчитывать нельзя, верно? - т.е сейчас в половине ОТ когда оплата на выходе у водителя если что то фигу? одни вопросы!
    25 января, Гость   Ответить
  • При входе в трамвай следует внимательно обследовать салон и при виде свободного места с криком "Моё,моё" подбежать к нему и что-то на сидении оставить,например кепку.И только потом можно спокойно приступить к своему обилечиванию.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вдвоем нужно ездить - один место занимает(два) второй идет оплачивать - профит
    25 января, Гость   Ответить
  • теперь, при входе, надо искать "средство платежа -- а заранее подготовиться нельзя?
    25 января, Гость   Ответить
  • Т.е., как я понимаю,пока люди на входе не оплатят и не войдут , то двери на выход не откроются? Или как это будет работать?
    25 января, Гость   Ответить
  • Товарищи, вы забыли как раньше компостерами пробивали билет.И никаких проблем не было. Это практически тоже самое. чего ворчать то???
    25 января, Гость   Ответить
  • В Москве такие терминалы в транспорте. Зашел, думаешь, зачем торопиться оплачивать. А тут сзади контролеры - предъявите вашу транспортую карту. Проверяют, была по ней оплата или нет, т.к. чеки там терминал не дает. Не оплатили - получите штраф.
    25 января, Гость   Ответить
  • Граждане, товарищи, господа, есть предложение: установить терминалы для безналичного расчёта, кассы самообслуживания для монетизации, компостеры для талонов, обязать водителя обилечивать, кондуктор на всякий случай - и это всё и сразу и все поколения довольны.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, На попучни у ВХОДА в вагон, а не по всему вагону, как в советское время. Там стояли компостеры и внутри вагона и можно было подойти к любому и пробить билет или передать, чтоб пробили. А тут Вы как, протолкнетесь внутрь вагона, а потом передадите свою карту для оплаты? И не равняйте с Москвой, там транспорт часто ходит и так битком, как у нас, поэтому там и заходят без толкотни и очередей. Доводилось бывать там и ездить на ОТ, не такие ско овощки, как у нас и не ждёшь по полчаса.
    25 января, Гость   Ответить
  • "Оплачивать проезд необходимо при входе в трамвай самостоятельно" В 2023 году РФ освоила компостер из 1950ых.
    25 января, Гость   Ответить
  • в эстонии общественный транспорт бесплатный для граждан.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, вообще-то уже было время, когда не было кондукторов. В транспорте были установлены компостеры. Нужно было самостоятельно прокомпостировать свой талон, они продавались у водителя и в специальных киосках, расположенных в городе в различных местах.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, зато цены на всё остальное высокие. А вы это игнорируете.
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, в 1950х металлическая коробка могла работать с чипом и распечатывать чеки? Надо же!
    26 января, Гость   Ответить
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