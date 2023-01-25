В барнаульских трамваях протестируют новую системы оплаты проезда

На поручнях установят электронные терминалы, которые позволят пассажирам оплачивать проезд без помощи кондуктора

25 января 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Новую систему оплаты проезда протестируют в трамваях № 7 и 9 в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас специалисты МУП "Горэлектротранс" завершают в вагонах установку необходимого оборудования. Терминалы оплаты закрепят на поручни, расположенные у входа в вагон.

"Оплачивать проезд необходимо при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа – транспортной картой, браслетом, брелоком, бесконтактной банковской карточкой. После этого распечатается билет", – сказано в сообщении.

Если пассажир захочет оплатить проезд наличными, то ему нужно будет обратиться за помощью к кондуктору.

Также в общественном транспорте установят систему "Автокондуктор", которая будет вести автоматический подсчёт пассажиров.

Напомним, что накануне барнаульские перевозчики, работающие на нерегулируемых маршрутах, подняли цены на проезд с 28 до 30 рублей. Таким образом, стоимость проезда сравнялась во всех видах общественного транспорта краевой столицы.