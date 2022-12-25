В барнаульском доме нарисовали кролика поверх тигра, чтобы не прощаться с 2022-м
Пользователи социальных сетей отметили талант художника
25 декабря 2022, 12:39, Илья Звягинцев
В подъезде барнаульского дома, стену которого ранее украшал тигр, появился символ нового года. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Барнаул».
Художник нарисовал символ 2023 года — Кролика поверх тигра, который правил 2022 годом.
В комментариях под постом пользователи отметили талант художника. По словам горожан, кролик на рисунке получился словно живой.
Даже те, кто не приветствует подобное украшение подъездов, признали, что рисунок получился очень красивым.
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