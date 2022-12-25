НОВОСТИОбщество

В барнаульском доме нарисовали кролика поверх тигра, чтобы не прощаться с 2022-м

Пользователи социальных сетей отметили талант художника

25 декабря 2022, 12:39, Илья Звягинцев

В подъезде барнаульского дома, стену которого ранее украшал тигр, появился символ нового года. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Барнаул».

Художник нарисовал символ 2023 года — Кролика поверх тигра, который правил 2022 годом.

В комментариях под постом пользователи отметили талант художника. По словам горожан, кролик на рисунке получился словно живой.

Даже те, кто не приветствует подобное украшение подъездов, признали, что рисунок получился очень красивым.

Комментарии 5

  • Эти почитатели китайских традиций во весь забор бы ковид или свинячий грипп нарисовали
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Прости их БОЖЕ а то они творят не понимая что во имя господства гада дракона
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Очень красиво, жаль в нашем доме нет таких художников - энтузиастов!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • а зачем сейчас? НГ же в феврале будет. и тигр сожрет кролика /кота
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну этих зовите
    27 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров