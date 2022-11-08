Пруд в барнаульском парке «Изумрудный» наполнят водой до декабря
Работы по бурению скважины займут примерно 10-14 дней, после чего водоём заполнят впервые за четыре года
8 ноября 2022, 16:46
В барнаульском парке «Изумрудный» началось бурение скважины. Об этом в своём Telegram-канале рассказал управляющий парка Владислав Вакаев.
Работы продлятся примерно 10-14 дней, после чего в пруд в центре парка начнут заливать воду.
Напомним, что пруд стоял без воды с 2018 года. Жители города неоднократно просили власти отремонтировать водоём, который долгие годы был очень популярным местом отдыха у нескольких поколений барнаульцев.
Для заполнения пруда подрядчик провёл гидроизоляцию дна водоёма. Кроме того, планировалось отсыпать дно и обустроить очистные сооружения.
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