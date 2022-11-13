В Бийске на благотворительном концерте собрали 62 тысячи рублей на помощь мобилизованным

В Бийске состоялся благотворительный концерт под названием «Мы с тобой, Донбасс!». Об этом сообщили в пресс-службе городского ДК.

Программа продлилась полтора часа. За это время на сцене выступили артисты местных коллективов, а также приглашенные артисты.

По итогам мероприятия организаторы собрали 62 тысячи рублей. Деньги направят на помощь мобилизованным.

Ранее сообщалось, что Мобилизованные жители Алтайского края, которые сейчас проходят военную подготовку на полигонах в нескольких регионах страны, не знают, когда их планируют отправить в зону СВО.