В Бийске на благотворительном концерте собрали 62 тысячи рублей на помощь мобилизованным
В концерте, который длился полтора часа, приняли участие творческие коллективы города
13 ноября 2022, 15:48, Илья Звягинцев
В Бийске состоялся благотворительный концерт под названием «Мы с тобой, Донбасс!». Об этом сообщили в пресс-службе городского ДК.
Программа продлилась полтора часа. За это время на сцене выступили артисты местных коллективов, а также приглашенные артисты.
По итогам мероприятия организаторы собрали 62 тысячи рублей. Деньги направят на помощь мобилизованным.
Ранее сообщалось, что Мобилизованные жители Алтайского края, которые сейчас проходят военную подготовку на полигонах в нескольких регионах страны, не знают, когда их планируют отправить в зону СВО.
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