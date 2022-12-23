В Бийске перекроют движение на центральной городской улице до февраля

Ограничение движения связано со строительством снежного городка для детей

23 декабря 2022, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске перекроют движение по переулку Училищному в границах от улицы Ленина до улицы Красноармейской. Об ограничении движения по одной из центральных улиц сообщается на официальном сайте городской администрации — действовать оно будет с 26 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.

Ограничение вводится на время массовых гуляний. Сейчас оно связано с тем, что на Петровском бульваре появится снежный городок, предназначенный для детей.