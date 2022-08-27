В Бийске задержали молодого парня, который надругался над 10-летней девочкой

Бийчанин, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки, задержан. Как сообщает «Бийский рабочий», он полностью признал вину в содеянном — ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Сексуальные действия насильственног характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В ближайшее время следствие собирается обратиться с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении преступника.

Напомним, что инцидент произошел вечером 10 августа. После совершения преступления молодой человек, на вид 18-22 лет, попал на камеры видеонаблюдения.