В центре Барнаула на оживленном участке дороги провалился асфальт
Образовавшийся провал представляет опасность для автомобилистов
18 мая 2022, 14:15, Илья Звягинцев
В центре Барнаула на проспекте Ленина провалился асфальт. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
«На Ленина, не доезжая Партизанской, провалился асфальт, правая полоса. Будьте осторожны!» — сказано в сообщении.
Яма образовалась на крайней правой полосе. Она представляет опасность для автомобилистов. Дорожники огородили провал.
Ранее сообщалось, что сотрудники водоканала наводят порядок на местах, где велись ремонтные работы.
К 15 мая уже было восстановлено 1330,5 кв. метров асфальтобетонного покрытия, 1275 кв. метров газона, 93 метра бордюров и 89 кв. метров тротуарной плитки.
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