В центре Барнаула на оживленном участке дороги провалился асфальт

В центре Барнаула на проспекте Ленина провалился асфальт. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

«На Ленина, не доезжая Партизанской, провалился асфальт, правая полоса. Будьте осторожны!» — сказано в сообщении.

Яма образовалась на крайней правой полосе. Она представляет опасность для автомобилистов. Дорожники огородили провал.

Ранее сообщалось, что сотрудники водоканала наводят порядок на местах, где велись ремонтные работы.

К 15 мая уже было восстановлено 1330,5 кв. метров асфальтобетонного покрытия, 1275 кв. метров газона, 93 метра бордюров и 89 кв. метров тротуарной плитки.