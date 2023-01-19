В честь алтайского героя, погибшего на СВО, назовут улицу в Севастополе

Погиб наш земляк 21 декабря в бою на Херсонском направлении

19 января 2023, 10:39, ИА Амител

Фото: vk.com/kamen_22

В Алтайском крае простились с лейтенантом Александром Мошкиным, сообщает администрация Каменского района на своей странице во "ВКонтакте".

"Погиб наш земляк 21 декабря 2022 года в бою на Херсонском направлении. За воинский подвиг указом президента России он представлен посмертно к ордену Мужества. В честь лейтенанта в Севастополе будет названа улица – как вечная память настоящему герою нашего времени", – говорится в сообщении.

Александр родился 16 февраля 1997 года в посёлке Самарском Каменского района. С детства мечтал стать военным разведчиком и шёл к этой цели. После срочной и контрактной службы поступил в специализированный вуз, который окончил в 2022 году с отличием. По распределению отправился в Севастополь на Черноморский флот, где стал командиром разведывательной роты специального назначения.

2 октября 2022 года стал участником спецоперации на Украине. Со слов сослуживцев, Александр, имевший позывной "Алтай", руководил группой чётко и грамотно – сохранил всех своих бойцов живыми.

Скоро у Александра родится сын, и жена назовёт ребёнка именем, которое они успели выбрать вместе.