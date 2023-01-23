В Госдуме опровергли исключение из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ"
Накануне школьников предложили избавить от изучения произведений, которые "не выдержали испытания временем"
23 января 2023, 12:31, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова прокомментировала заявления коллеги Дмитрия Вяткина об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", пишет "Коммерсант".
Напомним, Вяткин заявил, что целый ряд произведений советских авторов должны вернуться в школьную программу, при этом из программы уберут произведения, которые "не прошли проверку временем". Опираться будут на мнение экспертов и родителей школьников.
Казакова уточнила, что вопрос исключения какого-либо произведения из школьной программы не стоит. Более того, такие решения не принимаются на основе частного мнения.
"Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нём такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищённости. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоял и не стоит", – подчеркнула депутат.
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