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В Госдуме опровергли исключение из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ"

Накануне школьников предложили избавить от изучения произведений, которые "не выдержали испытания временем"

23 января 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова прокомментировала заявления коллеги Дмитрия Вяткина об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", пишет "Коммерсант".

Напомним, Вяткин заявил, что целый ряд произведений советских авторов должны вернуться в школьную программу, при этом из программы уберут произведения, которые "не прошли проверку временем". Опираться будут на мнение экспертов и родителей школьников.

Казакова уточнила, что вопрос исключения какого-либо произведения из школьной программы не стоит. Более того, такие решения не принимаются на основе частного мнения.

"Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нём такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищённости. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоял и не стоит", – подчеркнула депутат.

 

Комментарии 18

  • с таким успехом скоро введут изучение философии Ивана Ильина! любимого философа президента...
    23 января, Гость   Ответить
  • Это кто то изучал? мы нет.
    23 января, Гость   Ответить
  • Жаль!!!
    23 января, Гость   Ответить
  • Давно пора убрать эту ложь из школьной программы. Хотя для развития критического мышления можно и оставить. Помню 1996 год , как мы проходили это произведение, сколько впоросов было о непроверенной и невозможно проверить достоверность фактов изложенных у Врунаженицына.
    23 января, Гость   Ответить
  • Дмитрий Пучков на своём сайте oper.ru в подробностях разбирал этот "Архипелаг Гулаг" построенный на лжи и несуразицах.Эта книга миллионными тиражами распространялась на Западе.Вот что надо знать гражданам свободной Европы:о зеках в Советском Союзе.Не о построении атомных и электростанций,достижений в космосе,создании мощной промышленности,успехов в сельском хозяйстве.Тамошний обыватель должен знать о преступниках за решёткой и на этом хватит.А в США не больше ли преступлений и зеков?На сколько у них хороша жизнь,где до сих пор конвоируют в кандалах и цепях в напоминании о "достойном" прошлом.Надо оставить это "великое произведения" для воспитания подрастающего поколения в нашей стране?Как же тогда было плохо без свободы и демократии.Зато сейчас..........
    23 января, Гость   Ответить
  • Как это можно изучать?
    23 января, Гость   Ответить
  • Есть ролик,где Солженицын на Западе советует господам подвергнуть бомбардировке страну Советов,где он родился.Достойный гражданин и произведения его тоже достойны.......
    23 января, Гость   Ответить
  • А в програме нет Ерофеева "Москва-Петушки"?
    23 января, Гость   Ответить
  • зачем вообще это ввели в школьную программу? Зачем? для чего? Чтобы что?
    23 января, Гость   Ответить
  • Для демократии 90 х годов это было нужно, тогда выжигали коммунизм. АрхипелагБРЕХЛАГ тогда и ввели , разрушая систему образования.
    23 января, Гость   Ответить
  • С этим Архипелагом связана попытка либералов России(которые без ума от европы) показать что наша страна отреклась от старого мира и отряхнула его прах со своих ног.И что они хотят стать "на равных" и можно будет тогда в европейскую залу проходить )
    23 января, Гость   Ответить
  • На государственном уровне признано и подтверждено документально уничтожение по приговорам судов и внесудебным решениям около миллионам граждан СССР. Несчётно свидетельств тому, что ещё великое множество людей погибло в лагерях по разным причинам. Почему это было совершено, известно ныне всем, ибо такого количества шпионов и диверсантов быть не может. Есть такая страница в нашей истории. Хорошая, плохая, но есть. Знать о ней необходимо, поэтому и изучают историю в школе. Книга Солженицына не документ, а всего лишь собрание различных свидетельств, поскольку в те времена, когда она писалась, никакие архивы открыты не были. Но дух того времени, то, что творилось в ГУЛАГе, она передаёт.
    23 января, Гость   Ответить
  • Насколько я помню - это произведение рекомендуют как внеклассное чтение. Там 1000 страниц. Даже я любитель чтива прочитавший к тому моменту порядка 500 книг, не стал читать ГУЛАГ - ограничившись рассказом "Один день Ивана Денисовича". Так что успокойтесь все - ее все равно никто не читает.
    23 января, Гость   Ответить
  • фух... как хорошо что все всё узнали и поняли... и жаль что правители России ещё прибывают в обмане...!?
    23 января, Гость   Ответить
  • Опять двадцать пять.Чистая документальная правда-за 32 года (до 1954 года)к смертной казни приговорили 642 980 человек.В их числе были предатели, которые служили Гитлеру во времена Великой Отечественной войны,откровенные бандиты, бандеровцы, дезертиры и даже террористы.
    23 января, Гость   Ответить
  • .Чистая документальная правда-////////////////////// откуда инфа? киньте ссылку
    23 января, Гость   Ответить
  • Либеральное правительство никогда не пойдет на то чтобы убрать "Бтблию либерала" из школьной программы.
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, вот и надо изучать документы, а не дух,который подсказывает русофобство автора.Он же сказал КП почему он(СоЛЖЕницын) написал о 100 млн репрессированных.Потому что ",,,ГУЛАГ" -это худпроизведение,а не документ, поэтому автор для усиления некоторых моментов имеет право на вымысел.Вот он и сказал о 100 млн репрессированных.Ребенок прочитает и будет думать, что так и было.Гость! Ведь думать же надо о будущих гражданах и будущем страны.Даже при СССР про царизм не писали таких гадостей, как наши диссиденты в советские времена.
    23 января, Гость   Ответить
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