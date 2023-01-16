В Госдуме предложили разрешить оплачивать услуги ЖКХ маткапиталом

Автор инициативы считает, что это позволит освободить семьи от трат на несколько лет

16 января 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить россиянам оплачивать услуги ЖКХ материнским капиталом. Её слова передают "Известия".

По словам депутата, повышение тарифов, которое произошло 1 декабря 2022 года, повлияло на расходы россиян, но сильнее всего оно ударило по малообеспеченным семьям.

"В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах её содержать", – написала Лантратова в обращении к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.

По её словам, реализация этой инициативы позволит на несколько лет освободить семьи от трат на услуги ЖКХ.