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В Госдуме предложили разрешить оплачивать услуги ЖКХ маткапиталом

Автор инициативы считает, что это позволит освободить семьи от трат на несколько лет

16 января 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить россиянам оплачивать услуги ЖКХ материнским капиталом. Её слова передают "Известия".

По словам депутата, повышение тарифов, которое произошло 1 декабря 2022 года, повлияло на расходы россиян, но сильнее всего оно ударило по малообеспеченным семьям.

"В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах её содержать", – написала Лантратова в обращении к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.

По её словам, реализация этой инициативы позволит на несколько лет освободить семьи от трат на услуги ЖКХ.

 

Комментарии 13

  • еще один повод родить ребенка - просто что бы не платить коммуналку с з\п
    16 января, Гость   Ответить
  • Таких депутатов надо переодевать в спортивные полосатые костюмы и отправлять на работу!
    16 января, Гость   Ответить
  • Испанский стыд....
    16 января, Гость   Ответить
  • А пенсионерам?
    16 января, Гость   Ответить
  • А пенсионеры как родят так и получат право.
    16 января, Гость   Ответить
  • Такую дурь могут предложить только лоббисты офшорного олигархата от ЖКХ. Эти деньги только для ребенка на его рост и развитие на высшее образование, жилье, создание бизнеса и т. Д. На все остальное родители обязаны заработать и обеспечить его
    16 января, Гость   Ответить
  • Офигеть... То есть открытым текстом признал, что люди эту коммуналку уже просто не тянут. И ему норм.
    16 января, Гость   Ответить
  • На все остальное родители обязаны заработать и обеспечить его.... А государство обязано не подводить своих граждан к черте бедности. Еще 10 лет назад мы были средним классом, сейчас нищаем каждый год.
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, а пенсионерам - из гробовых
    16 января, Гость   Ответить
  • Он открытым текстом сказал, что мы все в долгах, и это счастье, что с мат. капитала можно рассчитаться по долгам, про образование и будущее ребенка забудьте, это не та страна где будет светлое будущее, вы все в долговом рабстве.) Мы вас вначале загоним в долги высокой коммуналкой, потом дадим вам деньги что бы ее оплатить. В чудном государстве живём.))
    16 января, Гость   Ответить
  • я бы вперед платил. По факту кредитовал под 0% И плевать на рост цен - купил обслуживание и ресурсы по текущим ценам на 10 лет вперед и забыл.
    16 января, Гость   Ответить
  • В загнивающей Европе не нужно рожать второго ребёнка чтобы оплатить ЖКХ, а у нас прям лафа
    16 января, Гость   Ответить
  • Так у нас можно и не платить и ничего не будет, из квартиры не выгонят. Полстраны так живут. Чего всполошились?
    16 января, Гость   Ответить
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