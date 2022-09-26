В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за ошибки при мобилизации

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для должностных лиц за мобилизацию неподготовленных граждан, сообщает URA.ru.

С соответствующей инициативой выступили депутаты от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков.

«Учитывая массовость мобилизации, нарушений может стать больше. Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов», — говорится на странице партии во «ВКонтакте».

Депутаты также подчеркнули, что сейчас возникают вопросы, которые появились ещё в начале СВО: друзья и родственники вынуждены собирать самые обычные вещи, вплоть до носков, причём нет сообщений о том, что кто-то из начальства был наказан.

Ранее amic.ru рассказал, куда обращаться, если повестка из военкомата на мобилизацию пришла по ошибке.