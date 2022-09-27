В Госдуме призвали «обобщить» выплаты мобилизованным, чтобы сумма не зависела от бедности региона

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить единую выплату мобилизованным гражданам, сообщает РИА Новости.

Напомним, сейчас решения о выплатах регионы принимают самостоятельно, при этом суммы могут сильно отличаться.

«Москва ежемесячно готова платить 50 тысяч рублей. Какие-то субъекты — единовременно 100 тысяч, где-то 300 тысяч. Наверное, будет правильным, если Государственная Дума установит единый порядок материального вознаграждения для тех, кто идёт в качестве мобилизованного», — указал лидер «Справедливой России — За правду».

Он подчеркнул, что указанные выплаты должны быть одинаковыми в стране, независимо от того, где человека мобилизовали.

Ранее amic.ru рассказал, какую зарплату будут получать мобилизованные и какие выплаты положены призванным по частичной мобилизации.