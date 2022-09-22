Какую зарплату будут получать мобилизованные? Какие выплаты положены призванным по мобилизации?

По объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации на военную службу будут призваны из запаса 300 тысяч резервистов. Они уйдут с работы, но государство обязалось выплачивать мобилизованным денежное довольствие. Сколько будут получать призванные резервисты?

22 сентября военный комиссар Республики Саха рассказал, что «мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше», пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Поясним, из чего складывается денежное довольствие мобилизованного из запаса.

Какой статус будет у мобилизованных?

21 сентября на коллегии Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что призванные в армию по частичной мобилизации граждане приравниваются к служащим по контракту. Им положено соответствующее денежное содержание.

Какое денежное содержание у контрактников, к которым приравнены мобилизованные?

Денежное довольствие военнослужащих регламентируется законом № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года. В этом законе о «зарплате» контрактников сказано, что их денежное довольствие состоит из двух частей: оклада по воинскому званию и оклада по должности, сообщает сайт Минобороны.

Размеры этих окладов прописаны в постановлении федерального правительства № 462 «Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих» от 26 июня 2002 года (в новых редакциях и с расписанием окладов это постановление есть на сайте федерального правительства), а также приказом министра обороны № 200 «Об утверждении порядка обеспечения денежным довольствием Вооруженных Сил Российской Федерации» от 30 июня 2006 года.

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Кроме того, есть градация по разрядам «Перечень тарифных разрядов по воинским должностям военнослужащих, размеры окладов по ним, а также соответствие тарифных разрядов типовым воинским должностям». В зависимости от них контрактнику платят дополнительные деньги. Всего 40 разрядов.

Ознакомиться с этой системой выплат можно по указанным выше ссылкам.

Какие дополнительные выплаты есть у мобилизованных, приравненных к контрактникам?

— надбавка за выслугу лет: от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20% и т.д. до выслуги 25 лет и более — 40%;

— надбавка за классную квалификацию — от 5 до 30%;

— надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, — 10-25%;

— надбавка за особые условия военной службы — 0-30%;

— премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей — от 1 до 25%;

— надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны — от 10 до 20%;

— надбавка за стаж работы в шифровальных органах — 5-30%;

— надбавка за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, в том числе водолазные работы, прыжки с парашютом — 0-100%;

— ежемесячная надбавка за особые достижения в службе военнослужащим (физкультурное образование, водители и др.) — 0-100%;

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— ежемесячная надбавка при награждении знаками отличия Минобороны РФ — 0-30% (медаль «За боевые отличия»;

— ежемесячная надбавка военнослужащим, проходящим службу на воинских должностях с 1-го по 4-й тарифный разряд, — 0-50%;

— районный коэффициент за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с неблагоприятными экологическими и климатическими условиями, отдалённых, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях — 1,1-2,0%;

— надбавка за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдалённых местностях — 0-100%;

— стандартный налоговый вычет: 500-3000 рублей;

— налоговые вычеты на детей налогоплательщика;

— ежегодная материальная помощь (в размере не менее одного месячного оклада денежного содержания военнослужащего).

Бывают ли удержания из «зарплаты» контрактника?

Из денежного довольствия военнослужащего по контракту производятся стандартные удержания. Например, налог НДФЛ (13%) или по исполнительным документам (например, алименты).

Какие суммы получает контрактник в зоне проведения СВО?

Указанные выше варианты денежного довольствия справедливы для тех контрактников, кто не участвует в боевых действиях, тем более за границей Российской Федерации (на момент написания материала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях ещё не прошли). Но те, что задействованы в спецоперации на Украине, а к ним приравниваются и мобилизованные, получают дополнительные деньги.

Участвующим в СВО военнослужащим положены два оклада в сутки согласно воинской должности, также суточные, которые рассчитываются в долларах США по курсу 53 доллара в день. И зарплата. Суммы по некоторым званиям приведены в таблице. Нажмите, чтобы увеличить.

Фото: Мария Власова / amic.ru

Есть ли доплаты за активное участие в боях и за уничтожение вражеской техники?

Военнослужащим в СВО платят дополнительные средства за активное участие в наступательных действиях — 8000 рублей в сутки, сообщает «Выберу.ру». А за активное участие в наступательных действиях в отряде «Шторм» доплачивают по 50 тыс. рублей за каждый пройденный километр.

За захваченную или уничтоженную единицу военной техники противника тоже выдаётся отдельная оплата.

Как оплачиваются смерть или ранение участника СВО?

Такие выплаты осуществляются по указу президента «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей».

Единовременная выплата семье погибшего воина назначается в размере 5 млн рублей.

Единовременная выплата по ранению составляет 3 млн рублей.

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Кроме того, в регионах России местными властями установлены собственные дополнительные выплаты участникам СВО. В ряде регионов единовременные выплаты семьям по смерти участника спецоперации равняются 1 млн рублей.

Как застрахованы участники спецоперации?

Для военнослужащих — участников СВО предусмотрено страхование жизни и здоровья.

Лёгкое ранение по страховке — 74 211 рублей. За тяжёлое — 296 846 рублей.

Гибель или признание негодным из-за военной травмы по страховке будет оплачено в размере 2 968 464 рублей.