В Госдуме рассказали, будет ли всеобщая мобилизация в России

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о том, будет ли в России всеобщая мобилизация. Его слова передаёт «Парламентская газета».

По словам Картаполова, подобные опасения полностью неоправданные. Он отметил, что об этом неоднократно говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и другие политики федерального уровня.

Депутат добавил, что поправки о «мобилизации» и «военном положении» были введены не для того, чтобы проводить мобилизацию, а для того, чтобы исполнять требования закона долгое время.

Напомним, 20 сентября 2022 года Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняла большой пакет поправок в Уголовный кодекс. Согласно этим поправкам, в УК вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

О том, что все это значит, — в материале amic.ru.