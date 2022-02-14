В Госдуме рассмотрят законопроект о наказании для чиновников за нападения бродячих собак

Закон об ответственности за нападения собак для чиновников или хозяев животных внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

По словам депутата, законопроект предлагает внести изменения в КоАП и увеличить штраф для чиновников до 200 тысяч рублей. Если нападение бродячих животных заканчивается жертвами, то ответственные лица будут отвечать уже по статье уголовного кодекса.

Также на 200 тысяч рублей предлагают штрафовать собачников, чьё животное покусало человека.

“Подчёркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья”, — добавил Бурматов.

Напомним, после того как в Забайкалье бродячие животные насмерть загрызли ребёнка, депутат и директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев написал обращение к губернатору Виктору Томенко.