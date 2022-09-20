В Госдуме сообщили, что референдум о присоединении ЛНР к России состоится осенью
Избирательная система в ЛНР была «на 100%» готова к мероприятию еще в августе
20 сентября 2022, 07:43
Референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время. Как сообщает ТАСС, об этом заявил депутат Госдумы Виктор Володацкий.
«Я думаю, это будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей», — заявил он, отметив, что реферндум пройдет осенью.
Володацкий добавил, что избирательная система в ЛНР была «на 100%» готова к мероприятию еще в августе.
«Можно назначать дату референдума, и люди массово придут на избирательные участки», — подытожил он.
Напомним, что 19 сентября общественная палата Луганской Народной Республики (ОП ЛНР) обратилась к главе региона Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. Позднее аналогичное обращение сделала общественная палата ДНР (ОП ДНР) к главе республики Денису Пушилину.
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