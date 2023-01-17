НОВОСТИОбщество

В Госдуме выступили против отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук

В оборонном комитете напомнили, в каких случаях положена отсрочка

17 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В комитете Госдумы по обороне не поддержали законопроект, предлагающий отсрочку для кандидатов и докторов наук. Парламентарии сочли, что это "не соотносится с подходом" действующих законов о мобилизации, пишет "Ъ".

Отсрочку дают только при наличии исключительных обстоятельств, по состоянию здоровья или в связи с определённым видом деятельности, напомнили в комитете.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Спустя почти полтора месяца – 31 октября – власти заявили о её завершении, однако соответствующий указ опубликован не был. 

 

Комментарии 9

  • Может для тех, кто в области гиперзвука и спутниковых технологий? Странно будет если такой доктор наук будет идти в атаку с автоматом
    17 января, Гость   Ответить
  • Забивать микроскопом гвозди - давнейшая традиция. А потом депутатики удивленно молвят - а чего это у нас наука просела? А чего это у нас мозги утекают?
    17 января, Гость   Ответить
  • Дизайнерам (далее по утверждённому списку) значит нужна отсрочка,а кандидатам с докторами нет? Может всё-же наоборот должно быть?
    17 января, Гость   Ответить
  • а может за одно и включим в закон обязательная мобилизация всех депутатов госдумы в самом первом списке,чтоб они на своем опыте почувствовали результаты принятые ими законов
    17 января, Гость   Ответить
  • Видимо в Думе нет ни докторов, ни кандидатов наук. А в прежних созывах была такая мода: иметь ученую степень, хотя никакого отношения к науке остепененные депутаты не имели.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, поддерживаю!
    17 января, Гость   Ответить
  • Толковый учёный в одиночку может заменить весь российский генералитет, пользы от него будет явно больше. Но финансируют у нас тех, про кого издавна говорят "чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона".
    17 января, Гость   Ответить
  • Имеется в виду постоянно и ежедневно не занимающихся наукой а сделавших себе корочки для престижа и визитной карточки за деньги????? Но если только под этой маркой будет организовано убийство реальных научных работников то это замаскированное преступление по уничтожению ядра науки, умственной элиты народа, которых мы обязаны спасать и сохранять во чтобы то ни было.
    17 января, Гость   Ответить
  • Неужели нашему государству не нужны учёные? Как горько это осознавать. Их и так в стране мало.
    17 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров