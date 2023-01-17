В Госдуме выступили против отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук

В оборонном комитете напомнили, в каких случаях положена отсрочка

17 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В комитете Госдумы по обороне не поддержали законопроект, предлагающий отсрочку для кандидатов и докторов наук. Парламентарии сочли, что это "не соотносится с подходом" действующих законов о мобилизации, пишет "Ъ".

Отсрочку дают только при наличии исключительных обстоятельств, по состоянию здоровья или в связи с определённым видом деятельности, напомнили в комитете.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Спустя почти полтора месяца – 31 октября – власти заявили о её завершении, однако соответствующий указ опубликован не был.