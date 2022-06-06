«В грязи, вонище и без кондиционера». Жительница Алтайского края пожаловалась на грязный транспорт

Жительница Алтайского края возмутилась грязной маршруткой, на которой она ездит в Рубцовск. В сообществе Barnaul 22 женщина выразила мнение, что цена на проезд сильно завышена.

«Уже не раз езжу в маршрутке в Рубцовск и всегда наблюдаю ужасную грязь. Грязные сиденья в земле, слой пыли на окнах, грязные шторы, а уж про пол молчу. Цена поездки — 800 рублей, в грязи, вонище и без кондиционера, а на поезде в чистоте и с кондиционером — за 600», — написала она.

Фото: Barnaul 22

Женщина также посетовала на то, что поезд до Рубцовска ездит только раз в день, потому иногда приходится утром ехать на автобусе, а вечером возвращаться на поезде, или наоборот.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на оплёванные шеринговые велосипеды.