В каких регионах России могут разместить беженцев из ДНР и ЛНР?

Власти говорят о потенциально 26 субъектах РФ

19 февраля 2022, 13:52

18 февраля глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию из-за грядущей атаки украинских войск. Сейчас количество беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовской области оценивают по-разному: например, ТАСС пишет о 10 тысячах человек, а Readovka — о 30 тысячах. Однако уже понятно, что только одним регионом размещение эвакуированных не ограничится. Врио главы МЧС России Александр Чуприян провёл оперативное совещание в Ростове-на-Дону и в приоритет поставил задачу определить, какие ещё регионы готовы принимать беженцев.

Куда отправят беженцев?

Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что в семи субъектах РФ пункты временного размещения готовы принять эвакуировавшихся с Донбасса. Среди них Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянская области. Все руководители субъектов подтвердили возможности приёма граждан, пишет «Интерфакс».

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила Чуприяна не отправлять беженцев в туристические регионы России в преддверии отпускного сезона. Особо она отметила близкие к Ростовской области Краснодарский край и Ставропольский край, передаёт «Интерфакс».

Также Яцуненко отметил, что сейчас решается вопрос о приёме беженцев ещё 19 субъектами России. Все они находятся до Урала, из них 16 предварительно готовы принять 45 тыс. человек. Чуприян также сообщил ТАСС, что в сумме 26 субъектов готовы принять беженцев.

Сколько человек могут принять регионы?

Первая цифра — количество пунктов временного размещения, вторая — потенциальное число беженцев. Яцуненко предложил отправить беженцев в столицы этих регионов на поездах.

  • Курская область — 15/1500;

  • Воронежская область — 42/4500;

  • Белгородская область — 4/400;

  • Орловская область — 10/500;

  • Московская область — 10/500;

  • Брянская область — 5/500;

  • Краснодарский край — 15/20 000.

Сколько беженцев прибыло в Россию из ДНР и ЛНР и как власти помогают им?

Сколько беженцев прибыло в Россию из ДНР и ЛНР и как власти помогают им?


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