В мэрии Барнаула рассказали, что сделают в «Юбилейном» и «Изумрудном» в 2022 году

В мэрии Барнаула обсудили проекты модернизации парков «Юбилейный» и «Изумрудный», которые будут реализованы в 2022 году. Как сообщает пресс-центр городской администрации, заммэра по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев напомнил, что цель встречи — проконтролировать доработку проектов с учётом предложений, озвученных экспертами и общественниками.

Так, в части благоустройства «Юбилейного» требовалось проработать благоустройство парковки и повысить качество освещения территории. При этом от разработчика требовался макет, который отражал бы все виды запланированных в 2022 году работ.

Как пояснил проектировщик Артём Малыгин, парковки построят за границами парка. Сейчас с северной, западной и восточной частей парка появление площадок с машино-местами невозможно из-за отсутствия достаточного места, однако в дальнейшем проблему можно решить при развитии транспортной инфраструктуры. При этом в проекте появились небольшие парковки рядом с центральными входами. Макет находится на завершающей стадии изготовления.

Депутат БГД Евгений Носенко также обратил внимание на важность проработки вопроса создания парковок и озвучил предложения по зонированию освещения, что позволит значительно повысить энергоэффективность. Шеломенцев поручил отразить в проекте предложения и согласно утверждённому графику доработанный эскизный проект парка «Юбилейный» представить до 1 марта текущего года, после чего он будет размещён в открытом доступе для презентации жителям города.

Руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев также обозначил мероприятия по благоустройству «Изумрудного». Так, в 2022 году предполагается восстановление пруда и прилегающей к нему территории. На эти цели из краевого и городского бюджетов выделено более 120 млн рублей. Сейчас проводится обследование пруда, техническое состояние существующих конструкций, после чего будут определены основные виды работ.

Также в ходе совещания председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Денис Ращепкин проинформировал о том, что в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» также осуществляется подготовка к благоустройству дворовых территорий на 2022 год. По представленной информации, уже проведены необходимые организационные и конкурсные процедуры, работы ведутся в плановом режиме.

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