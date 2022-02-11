В мэрии Барнаула представили проект обновленной набережной у Речного вокзала

В администрации Барнаула обсудили проекты, направленные на формирование современной городской среды. Как сообщает пресс-центр мэрии, в частности речь зашла и о набережной Речного вокзала.

По словам главного инженера “Архи Групп” Дмитрия Суслова, все предложения по благоустройству набережной учтены при доработке проекта. Это касается расположения павильона и лавочек с учётом направлений движения граждан. С собственником Речного вокзала также проработан вопрос безбарьерного сопряжения частной территории с общественной.

На территории планируется создать центральную прогулочную аллею, площадку для ожидания водного транспорта и транзитную зону. Будет полностью заменено дорожное покрытие, установлены скамейки, солнцезащитные навесы, освещение. Кроме того, будет выполнен ремонт существующей подпорной стенки.

Общая сумма реализации проекта составит 15,6 млн рублей.

