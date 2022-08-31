В Минздраве не нашли оснований для возвращения на удалённую учёбу и работу

В России пока нет оснований для введения удалённого режима работы и учёбы из-за COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Профессор отметил, что в стране с июля растёт заболеваемость коронавирусом, однако в разных регионах количество новых случаев «значительно отличается».

«В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что школьные линейки 1 сентября могут не состояться, если число заболевших коронавирусом продолжит расти. Более того, при неблагоприятном раскладе не исключается и перевод детей на дистант.