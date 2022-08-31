В Минздраве не нашли оснований для возвращения на удалённую учёбу и работу
Заболеваемость коронавирусом растёт в России с июля, однако в разных регионах количество новых случаев значительно отличается, заявили в ведомстве
31 августа 2022, 09:20, Никита Черников
В России пока нет оснований для введения удалённого режима работы и учёбы из-за COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Профессор отметил, что в стране с июля растёт заболеваемость коронавирусом, однако в разных регионах количество новых случаев «значительно отличается».
«В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение», — цитирует его «Интерфакс».
Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что школьные линейки 1 сентября могут не состояться, если число заболевших коронавирусом продолжит расти. Более того, при неблагоприятном раскладе не исключается и перевод детей на дистант.
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