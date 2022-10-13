В Новосибирске отменили масштабные новогодние мероприятия

В Новосибирской области приняли решение об отмене масштабных новогодних мероприятий. Об этом сообщает НГС.

«Отменены массовые мероприятия, которые мы планировали делать на площади Ленина с установкой сцены и выступлением исполнителей. Отменили все фейерверки, которые планировали. Отменены все большие мероприятия, остались локальные, которые связаны с детьми», — сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Она добавила, что также праздничные мероприятия будут организованы для семей и детей мобилизованных жителей региона.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула в ноябре 2022 года рассмотрят вопрос об отмене общегородских новогодних мероприятий. Пока окончательного решения по поводу проведения праздника в краевой столице ещё не принято.