Власти Барнаула в ноябре рассмотрят вопрос об отмене новогодних общегородских гуляний

Власти Барнаула рассмотрят вопрос об отмене общегородских новогодних мероприятий в ноябре 2022 года. Пока окончательного решения по поводу проведения праздника в краевой столице ещё не принято. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в ответ на запрос amic.ru.

«Вопрос об отмене общегородских праздничных мероприятий, посвящённых Новому году, и их финансирования, будет рассмотрен на заседании организационного комитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий в ноябре 2022 года», — прокомментировали в администрации города.

На сайте госзакупок пока не размещено никаких тендеров, касающихся празднования Нового года в Барнауле.

Напомним, что в связи с частичной мобилизацией и спецоперацией на Украине часть российских регионов объявили об отказе от проведения новогодних праздников. Сэкономленные деньги собирались отправить на поддержку мобилизованных и их семей. В частности, о таких намерениях заявляли в Калуге, в Ялте, в Ленобласти и Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Ростовской и Рязанской областях, в Приморье, в Ставропольском крае и в Чувашии, в Томске также говорили, что не будут проводить салюта и масштабных праздничных гуляний.

Однако позднее в Минобороны РФ назвали инициативы регионов по отмене новогодних праздников ненужными и преждевременными. В ведомстве заявили, что Вооружённые силы РФ обеспечены всем необходимым для участников спецоперации и мобилизованным.

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