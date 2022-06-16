В Новосибирске снесут автостанцию, куда приходили автобусы из Барнаула

В Новосибирске снесут павильон автостанции, находящийся на площади Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом, пишет «Новая Сибирь». Туда сейчас прибывают автобусы, следующие из Томска, Кемерова, Барнаула, Рубцовска.

«Этот старый, тесный павильончик, который долгое время использовался в режиме автовокзала, будет снесён. Естественно, все службы перейдут в новое помещение», — заявил новосибирский градоначальник.

Куда перенесут эту автостанцию, мэр города не уточнил. Но заявил, что это делается ради работ «по благоустройству ворот Новосибирска».

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В настоящее время барнаульские автобусы останавливаются в Новосибирске на станциях «Речной вокзал», «Юго-Западная», «Железнодорожный вокзал» и «Толмачёво». Работавшая с 2017 года на вокзале станция была удобна в первую очередь транзитным пассажирам, делавших пересадку с автобусов на поезда и наоборот. Часто этой станцией пользуются туристы, едущие из других регионов в Горный Алтай.

Также Александр Локоть рассказал, что здание старого автовокзала на Красном проспекте, куда ранее прибывали алтайские автобусы, больше не будет использоваться автоперевозчиками. Его давно пытаются перестроить, у здания масса собственников, но как автовокзал оно существовать больше не будет.

Тем временем в Барнауле приступили к строительству второго разворотного кольца для трамваев на месте ремонта моста у Нового рынка.