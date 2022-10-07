В Петербурге «мобилизацию» двух женщин объяснили техническим сбоем
Обе женщины владеют огнестрельным оружием — охотничьими ружьями
В Санкт-Петербурге извинились перед двумя женщинами, которые получили повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации, сообщает «Фонтанка».
Первая женщина обнаружила повестку в двери своей квартиры. К армии отношения не имеет, работает режиссёром мультимедиапрограмм. Произошедшее назвали «единичной ошибкой».
После этого произошла вторая «единичная ошибка». Повестку женщине вручили вечером — лично в руки и под подпись.
«Домохозяйка и не работает с 2008 года», — рассказал супруг.
Власти пояснили, что произошёл технический сбой. Также позвонили из военкомата, принесли извинения и заверили, что приходить не нужно.
Примечательно, что обе женщины владеют огнестрельным оружием — охотничьими ружьями.
Ранее в Республике Адыгея военкомат извинился за вручение повестки инвалиду-колясочнику.