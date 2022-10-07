В Петербурге «мобилизацию» двух женщин объяснили техническим сбоем

В Санкт-Петербурге извинились перед двумя женщинами, которые получили повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации, сообщает «Фонтанка».

Первая женщина обнаружила повестку в двери своей квартиры. К армии отношения не имеет, работает режиссёром мультимедиапрограмм. Произошедшее назвали «единичной ошибкой».

После этого произошла вторая «единичная ошибка». Повестку женщине вручили вечером — лично в руки и под подпись.

«Домохозяйка и не работает с 2008 года», — рассказал супруг.

Власти пояснили, что произошёл технический сбой. Также позвонили из военкомата, принесли извинения и заверили, что приходить не нужно.

Примечательно, что обе женщины владеют огнестрельным оружием — охотничьими ружьями.

Ранее в Республике Адыгея военкомат извинился за вручение повестки инвалиду-колясочнику.