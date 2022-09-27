Военкомат извинился за вручение повестки инвалиду-колясочнику

В Республике Адыгея районный военный комиссариат извинился за попытку в рамках частичной мобилизации призвать в армию 40-летнего инвалида первой группы, сообщает НИА «Кубань».

Сотрудники военкомата вручили мужчине повестку, несмотря на то, что он находится в инвалидном кресле с 2009 года.

«Отдел военного комиссариата по городу Адыгейску, Тахтамукайского и Теучежского районов принесли извинения 40-летнему Михаилу Тимошенко за то, что по ошибке вручили повестку в военкомат», — сообщается в Тelegram-канале администрации Тахтамукайского района.

Власти пояснили, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток «могут случаться единичные ошибки».

«Таким жителям необходимо явиться на пункт сбора и представить документы, которые подтвердят, что они не подходят под параметры мобилизации», — указали в сообщении.

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