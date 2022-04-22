В правительстве Алтайского края рассказали, как регион будет отдыхать на майских праздниках

Жители Алтайского края на предстоящих майских праздниках будут отдыхать в общей сложности восемь дней: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Период с 4 по 6 мая станет рабочим, как это и предусматривалось ранее. Устанавливать дополнительные три дня отдыха не планируется, рассказали amic.ru в краевом правительстве. «Этот вопрос в повестке не значится и не обсуждался», — отметил собеседник издания.

Ранее в Госдуме предложили сделать майские каникулы непрерывными с 1-го по 10-е число, чтобы россияне могли «запастись продуктами на осень и провести время с близкими». Правительство инициативу не поддержало, но при этом Минтруд пояснил, что губернаторы регионов вправе принимать решение самостоятельно.

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Вопрос дня Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?

Инициатором предложения отдыхать в мае непрерывно 10 дней стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, прошедший в парламент от «Новых людей». Как отмечает депутат, партия подготовит обращение к губернаторам с предложением ввести дополнительные выходные дни с 4 по 6 мая. Даванков добавил, что длинные майские праздники особенно нужны в тех регионах, где важно развитие сельского хозяйства и туризм.

Коллеги Даванкова по Госдуме восприняли идею неоднозначно. Например, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что такое предложение не пойдёт на пользу. По её мнению, в России и без этого больше выходных, чем в других странах. «Если праздники выпадают на субботу или воскресенье, выходные продлевают и на рабочие дни. Таким образом, праздничных дней получается ещё больше», — говорит Бессараб.