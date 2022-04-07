Правда ли, что на майские праздники в 2022 году мы будем отдыхать 10 дней?

В Госдуме считают, что количество выходных дней следует увеличить

8 апреля 2022, 06:44

Майские праздники в 2022 году должны продлиться не меньше десяти дней. По крайней мере, такие предложения сейчас активно звучат в Госдуме. По мнению чиновников, россиянам в мае нужно больше времени, чтобы разобраться со своими делами в непростой экономической ситуации. Предложение уже нашло отклик даже в Совете Федерации.

Но значит ли это, что нас действительно ждут «каникулы» в начале мая? Рассказываем, что означают заявления депутатов и стоит ли рассчитывать на 10 дней отдыха в мае 2022 года.

  1. Правда ли, что на майские праздники мы будем отдыхать 10 дней?

    Нет. По крайней мере, пока никаких решений на этот счёт нет. Всё ограничивается лишь заявлениями чиновников о том, что майские праздники необходимо продлить. То, что предложения звучат от депутатов Госдумы и Совета Федерации, пока ничего не значит. Чтобы установить дополнительные дни отдыха, нужно постановление исполнительных властей, которого пока нет.

  2. А с чего все взяли, что майские праздники могут продлить?

    Первым об этом заговорил вице-спикер Госдумы и депутат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Предложение думца опубликовали на сайте партии. По мнению Даванкова, нужно просто соединить уже имеющиеся выходные (в 2022 году мы отдыхаем с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая), объявив нерабочими днями 4, 5 и 6 мая.

    «Мы такое уже видели в ковидный период. Это можно достаточно быстро реализовать. Но говорим только про этот год, потому что понимаем проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи. А сейчас их и так много. Поэтому мы будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда. Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники», — высказался Даванков.

    Позднее с этим предложением согласился и сенатор Иван Абрамов, который возглавляет экономический комитет Совета Федерации. По его словам, для россиян дополнительные выходные будут весьма кстати.

    «Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — рассказал он РИА Новости.

    Опять же, ни на какие парламентские обсуждения этот вопрос пока не выносили. Всё ограничивается лишь высказываниями чиновников.

  3. Зачем тогда в Госдуме вообще об этом заговорили?

    Даванков объяснил, что россияне могли бы потратить дополнительные выходные на работу на огородах. В нынешних экономических условиях жителям страны придётся уделить намного больше внимания тому, чтобы запастись провизией на осень, считает депутат.

    «Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей. Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии „Новые люди“ — в этом году сделать длинные майские праздники. Потому что людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый „борщевой набор“ вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — объяснил Даванков.

    Впрочем, в Госдуме нашлись депутаты, которые не считают эту причину уважительной. А член ЛДПР Ярослав Нилов добавил, что введение дополнительных выходных станет лишней нагрузкой на экономику страны.

    В общем, единодушия в этом вопросе у депутатов нет.

  4. Как мы в итоге будем отдыхать на майские?

    Поскольку никаких решений не принято, на данный момент всё остается по-старому. На майские праздники в 2022 году мы будем отдыхать семь дней, но двумя периодами: с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

  5. Есть ли шанс, что майские выходные всё-таки продлят?

    Пока до майских праздников есть время, есть и шанс получить дополнительные выходные. Но нужно дождаться, выльются ли депутатские предложения в конкретные решения и постановления.

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