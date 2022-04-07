Правда ли, что на майские праздники в 2022 году мы будем отдыхать 10 дней?

Майские праздники в 2022 году должны продлиться не меньше десяти дней. По крайней мере, такие предложения сейчас активно звучат в Госдуме. По мнению чиновников, россиянам в мае нужно больше времени, чтобы разобраться со своими делами в непростой экономической ситуации. Предложение уже нашло отклик даже в Совете Федерации.

Но значит ли это, что нас действительно ждут «каникулы» в начале мая? Рассказываем, что означают заявления депутатов и стоит ли рассчитывать на 10 дней отдыха в мае 2022 года.

Правда ли, что на майские праздники мы будем отдыхать 10 дней? Нет. По крайней мере, пока никаких решений на этот счёт нет. Всё ограничивается лишь заявлениями чиновников о том, что майские праздники необходимо продлить. То, что предложения звучат от депутатов Госдумы и Совета Федерации, пока ничего не значит. Чтобы установить дополнительные дни отдыха, нужно постановление исполнительных властей, которого пока нет.

А с чего все взяли, что майские праздники могут продлить? Первым об этом заговорил вице-спикер Госдумы и депутат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Предложение думца опубликовали на сайте партии. По мнению Даванкова, нужно просто соединить уже имеющиеся выходные (в 2022 году мы отдыхаем с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая), объявив нерабочими днями 4, 5 и 6 мая. «Мы такое уже видели в ковидный период. Это можно достаточно быстро реализовать. Но говорим только про этот год, потому что понимаем проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи. А сейчас их и так много. Поэтому мы будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда. Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники», — высказался Даванков. Позднее с этим предложением согласился и сенатор Иван Абрамов, который возглавляет экономический комитет Совета Федерации. По его словам, для россиян дополнительные выходные будут весьма кстати. «Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — рассказал он РИА Новости. Опять же, ни на какие парламентские обсуждения этот вопрос пока не выносили. Всё ограничивается лишь высказываниями чиновников.

Зачем тогда в Госдуме вообще об этом заговорили? Даванков объяснил, что россияне могли бы потратить дополнительные выходные на работу на огородах. В нынешних экономических условиях жителям страны придётся уделить намного больше внимания тому, чтобы запастись провизией на осень, считает депутат. «Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей. Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии „Новые люди“ — в этом году сделать длинные майские праздники. Потому что людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый „борщевой набор“ вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — объяснил Даванков. Впрочем, в Госдуме нашлись депутаты, которые не считают эту причину уважительной. А член ЛДПР Ярослав Нилов добавил, что введение дополнительных выходных станет лишней нагрузкой на экономику страны. В общем, единодушия в этом вопросе у депутатов нет.

Как мы в итоге будем отдыхать на майские? Поскольку никаких решений не принято, на данный момент всё остается по-старому. На майские праздники в 2022 году мы будем отдыхать семь дней, но двумя периодами: с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.