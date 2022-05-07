Абоненты БГЭС вновь могут получить неверные суммы за свет. Компания разъясняет, как быть с оплатой

Жителей Барнаула, которые являются абонентами БГЭС, предупреждают о возможных ошибках при начислении за электроэнергию за апрель. В компании разъяснили, что произошло и как оплачивать услугу.

Что случилось?

«В связи с внедрением нового программного комплекса для расчетов с населением при проведении начисления за апрель 2022 года обнаружены недоработки в процессе интеграции данных из сервисов по передаче показаний приборов учета в программный комплекс», — сообщили в пресс-службе БГЭС.

Почему это важно для абонентов?

Оказалось, что часть показаний, переданных абонентами через личный кабинет платежной системы «Город» не была загружена. В компании отмечают, что в данный момент проблема устранена, показания загружены и выполнены перерасчеты начислений за апрель 2022 года в соответствии с заявленными показаниями.

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А если у меня ошибка?

Если абонент выявил ошибку в начислении, специалисты БГЭС предлагают ему оплатить за апрель 2022 года сумму, соответствующую расходу за месяц, переданному через личный кабинет платежной системы «Город». Обновления в платежную систему «Город» будут внесены в ближайшее время.

У меня есть вопросы, куда обращаться?

По вопросам начислений можно обратиться к специалистам БГЭС разными способами, в том числе дистанционными: через личные кабинеты АО «Барнаульская горэлектросеть», системы «Город» и ГИС ЖКХ, на сайте www.bges.ru или по электронной почте bges@bges.ru и по телефонам 50-12-50, 55-55-40 (в рабочие дни).

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Напомним, похожая ситуация произошла в начале февраля. Тогда жители Барнаула получили «странные» суммы в квитанциях за электроэнергию. Выяснилось, что новая программа, которую внедряет БГЭС, допустила ошибки при выгрузке данных в платёжные системы, в итоге абоненты получили некорректные счета в системе «Город». Тогда Барнаульская горэлектросеть наложила мораторий на пени, а платёжный период продлила до 31 марта, вместо положенного по жилищному кодексу «до 10 числа каждого месяца».