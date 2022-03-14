Что случилось с Wildberries и как защитить свои деньги?

Что случилось Wildberries и когда он заработает?



У маркетплейса Wildberries случился сбой. Это подтвердили в пресс-службе компании. «В настоящий момент отмечаются ошибки, ведутся работы по их устранению», — говорится в официальном Telegram-чате компании.



При этом в компании опровергают жалобы пользователей на то, что им не выдают товары, заявив, что заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме. «До устранения технического сбоя все поставки на всех складах принимаются в порядке живой очереди вне зависимости от статуса», говорится в сообщении.



В Wildberries пообещали, что работа маркетплейса будет восстановлена в кратчайшие сроки: «Уважаемые партнеры! В ближайшее время будет восстановлена штатная работа портала. Ведутся работы».



Так что возможно уже сегодня-завтра работа сервиса будет восстановлена.