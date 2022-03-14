Что случилось с Wildberries и как защитить свои деньги?
Пользователи по всей стране жалуются на проблемы с доступом в приложение и трудности с отслеживанием заказа
14 марта в работе крупнейшего российского маркетплейса Wildberries наблюдаются сбои. Со всей страны пользователи сообщают о том, что из личных кабинетов исчезла вся пользовательская информация, в том числе сведения об уже оплаченных, но недоставленных покупках. При этом информация о банковских картах покупателей осталась, что вызвало панику среди пользователей о том, что эти данные могут быть украдены. Что происходит и как сохранить в этом случае свои деньги, разбирался amic.ru.
Что случилось Wildberries и когда он заработает?
У маркетплейса Wildberries случился сбой. Это подтвердили в пресс-службе компании. «В настоящий момент отмечаются ошибки, ведутся работы по их устранению», — говорится в официальном Telegram-чате компании.
При этом в компании опровергают жалобы пользователей на то, что им не выдают товары, заявив, что заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме. «До устранения технического сбоя все поставки на всех складах принимаются в порядке живой очереди вне зависимости от статуса», говорится в сообщении.
В Wildberries пообещали, что работа маркетплейса будет восстановлена в кратчайшие сроки: «Уважаемые партнеры! В ближайшее время будет восстановлена штатная работа портала. Ведутся работы».
Так что возможно уже сегодня-завтра работа сервиса будет восстановлена.
Боюсь, что из-за этого взлома моей картой могут воспользоваться мошенники. Что делать?
Самое простое — удалить сведения о карте из личного кабинета. Но так как многие пользователи сообщают, что сделать это невозможно, используем другой вариант: переведите ваши деньги на другую карту, которая не привязана к личному кабинету на Wildberries.
А если WildBerries так и не заработает, могу ли я вернуть деньги за недошедший товар?
Можете. Царьград пишет, что в этом случае вернуть деньги вы сможете через процедуру чарджбэка. Для этого надо будет обратиться в свой банк с заявлением об отмене платежа за неоказанную услугу. Средства вернут в течение 30 дней.