В Республике Алтай анонсировали единоразовые выплаты для мобилизованных

Средства будут выделены из республиканского бюджета

12 октября 2022, 21:16, Илья Звягинцев

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин анонсировал единоразовые выплаты для мобилизованных жителей региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Размер единоразовых выплат, как и в Алтайском крае, составит 100 тысяч рублей.

«Средства будут выделены из республиканского бюджета. Выплаты начнем, когда, согласно плану, наши жители будут мобилизованы», — написал Хорохордин.

Он также добавил, что за каждой семьей мобилизованного в регионе будет закреплено по социальному работнику.

Хорохордин добавил, что в регионе рассмотрят и другие меры поддержки для семей, обсудим их на последующих заседаниях.

Мобилизованные из Алтайского края начнут получать выплаты в 100 тысяч рублей на этой неделе

Мобилизованные из Алтайского края начнут получать выплаты в 100 тысяч рублей на этой неделе

Комментарии
    Новости партнеров