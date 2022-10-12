В Республике Алтай анонсировали единоразовые выплаты для мобилизованных

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин анонсировал единоразовые выплаты для мобилизованных жителей региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Размер единоразовых выплат, как и в Алтайском крае, составит 100 тысяч рублей.

«Средства будут выделены из республиканского бюджета. Выплаты начнем, когда, согласно плану, наши жители будут мобилизованы», — написал Хорохордин.

Он также добавил, что за каждой семьей мобилизованного в регионе будет закреплено по социальному работнику.

Хорохордин добавил, что в регионе рассмотрят и другие меры поддержки для семей, обсудим их на последующих заседаниях.