В Республике Алтай анонсировали единоразовые выплаты для мобилизованных
Средства будут выделены из республиканского бюджета
12 октября 2022, 21:16, Илья Звягинцев
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин анонсировал единоразовые выплаты для мобилизованных жителей региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Размер единоразовых выплат, как и в Алтайском крае, составит 100 тысяч рублей.
«Средства будут выделены из республиканского бюджета. Выплаты начнем, когда, согласно плану, наши жители будут мобилизованы», — написал Хорохордин.
Он также добавил, что за каждой семьей мобилизованного в регионе будет закреплено по социальному работнику.
Хорохордин добавил, что в регионе рассмотрят и другие меры поддержки для семей, обсудим их на последующих заседаниях.
Комментарии
Новости партнеров