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В России готовят закон о самозапрете на получение кредитов

Желающие смогут установить самозапрет через "Госуслуги"

24 января 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителям России хотят предоставить возможность запретить себе получать кредиты и займы, сообщает РИА Новости.

"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошёл межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу", – рассказали в Центробанке.

Самозапрет будет действовать в отношении всех кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счёт. Для реализации этой инициативы понадобится внести изменения в законы о кредитных историях и потребительском кредите.

Предполагается, что граждане на "Госуслугах" смогут выставить себе запрет, который автоматически будет попадать в бюро кредитных историй. Банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, увидят ограничение.

 

Комментарии 7

  • А-а-а-а...! так значит они всё видят прежде чем давать!??
    24 января, Гость   Ответить
  • вот я и говорю: если скоро мы сами всё будем для себя решать, да ещё и электронно! то может быть отменить госдуму и каждому из нас голосовать на за какого-то там депутата или губернатора... а голосовать сразу за конкретные законы и акты!!!???
    24 января, Гость   Ответить
  • в принципе дело неплохое. но есть вопрос ответ на который в статье не озвучен. это самозабаниевание навсегда, на какой то определенный период или можно от него отказаться в случае необходимости?
    24 января, Гость   Ответить
  • А если у тебя нет кабинета в госуслугах? Может просто запретить онлайнкредиты? Для чего их вообще разрешали?
    24 января, Гость   Ответить
  • а может все таки надо начать ловить мошенников и давать реальные сроки лет по 15-20 и как думается сразу на нет сойдет это преступление
    24 января, Гость   Ответить
  • Запретить кредиты без личного посещения банков и личного подписания кредитного договора. Никаких онлайн-займов. Зачем выдумывать какие-то самозапреты, бред какой-то.
    24 января, Гость   Ответить
  • Имитация бурной деятельности. Других проблем в России нет.
    24 января, Гость   Ответить
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