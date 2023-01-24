В России готовят закон о самозапрете на получение кредитов
Желающие смогут установить самозапрет через "Госуслуги"
24 января 2023, 13:01, ИА Амител
Жителям России хотят предоставить возможность запретить себе получать кредиты и займы, сообщает РИА Новости.
"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошёл межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу", – рассказали в Центробанке.
Самозапрет будет действовать в отношении всех кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счёт. Для реализации этой инициативы понадобится внести изменения в законы о кредитных историях и потребительском кредите.
Предполагается, что граждане на "Госуслугах" смогут выставить себе запрет, который автоматически будет попадать в бюро кредитных историй. Банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, увидят ограничение.
Комментарии 7