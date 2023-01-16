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В России могут ввести единую квитанцию ЖКХ "для прозрачности"

Законопроект, внесённый ещё в 2021 году в Госдуму, начали прорабатывать депутаты и эксперты

16 января 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минстрой РФ обсуждает возможность внедрения "единых платёжных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов", пишут "Известия".

Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций.

Введение единой платёжки повысит собираемость платы за ЖКХ, отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Когда платёжных документов много, люди могут часть из них случайно потерять, пояснила она.

Платёжка должна содержать информацию обо всех жилищно-коммунальных услугах, предоставляемых гражданину, включая их стоимость, объём и тарифы, по которым произведён расчёт. Польза от такого унифицированного документа заключается в прозрачности информации.

"Инициатива, безусловно, правильная и полезная для граждан. Людям должно быть удобно. Они должны получать одно платёжное поручение на оплату жилищно-коммунальных услуг, а не разбираться со множеством квитанций, как сейчас", – пояснил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Переход на единый платёжный документ пока дорабатывается. "После учёта всех замечаний и доработки понятной правовой конструкции мы будем готовы его принять", – добавил депутат.

 

Комментарии 14

  • Может, не надо? Ввели уже с 01.01.2023 "удобный единый налоговый счет". Бухгалтеры всей страны вешаются
    16 января, Гость   Ответить
  • Вопрос-зачем? Ответ-А чтобы знали!
    16 января, Гость   Ответить
  • В барнауле и так единая, добавьте туда газ и свет и ВЦ ЖКХ озолотится т.к % берет со всех поставщиков.
    16 января, Гость   Ответить
  • Борьба с мутной водой? )
    16 января, Гость   Ответить
  • на фото должно быть как минимум две 5-титысячных купюры, а не пара сотенных. Да, я понимаю, что фото носит демонстрационный характер.
    16 января, Гость   Ответить
  • У нас только в этом году отделили вывоз ТКО было все вместе на одной квитанции. Им заняться не чем вначале разделяют потом объеденяют.
    16 января, Гость   Ответить
  • У нас и так одна, может тех у кого газ отдельно.
    16 января, Гость   Ответить
  • ВЦ ЖКХ озолотится т.к % берет со всех поставщиков. - какой % берет ВЦ?
    16 января, Гость   Ответить
  • А ведь оказывается жили уже при коммунизме, но не понимали этого. Прости нас СССР
    16 января, Гость   Ответить
  • на фото, что осталось от зарплаты после оплаты по квитанции
    16 января, Гость   Ответить
  • подождите, вот за декабрь насчитают, посмотрим! как во время дождя батареи были почти раскалённые помним? А платить надо!
    16 января, Гость   Ответить
  • Сегодня письмо пришло, в 1 квартале будут делать до начисления у кого в доме ОДПУ счетчики по нормативу расчет.
    16 января, Гость   Ответить
  • за декабрь так то насчитали уже
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, Это не сумма к оплате, а то, что осталось после уплаты "всех членских взносов"
    17 января, Гость   Ответить
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