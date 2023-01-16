В России могут ввести единую квитанцию ЖКХ "для прозрачности"

Законопроект, внесённый ещё в 2021 году в Госдуму, начали прорабатывать депутаты и эксперты

16 января 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минстрой РФ обсуждает возможность внедрения "единых платёжных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов", пишут "Известия".

Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций.

Введение единой платёжки повысит собираемость платы за ЖКХ, отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Когда платёжных документов много, люди могут часть из них случайно потерять, пояснила она.

Платёжка должна содержать информацию обо всех жилищно-коммунальных услугах, предоставляемых гражданину, включая их стоимость, объём и тарифы, по которым произведён расчёт. Польза от такого унифицированного документа заключается в прозрачности информации.

"Инициатива, безусловно, правильная и полезная для граждан. Людям должно быть удобно. Они должны получать одно платёжное поручение на оплату жилищно-коммунальных услуг, а не разбираться со множеством квитанций, как сейчас", – пояснил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Переход на единый платёжный документ пока дорабатывается. "После учёта всех замечаний и доработки понятной правовой конструкции мы будем готовы его принять", – добавил депутат.