В России могут запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

В Алтайском крае такая мера действует уже больше года

05 января 2023, 12:04, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили запретить продавать энергетические и тонизирующие напитки детям во всех российских регионах. С таким предложением выступил депутат от «Единой России» и член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он сообщил РИА Новости, что соответствующий законопроект уже разрабатывается совместными усилиями депутатов и правительства.

«Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков», — цитирует издание Хамзаева.

Он также подчеркнул, что для продавцов и предпринимателей планируется прописать жёсткую ответственность за продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детского организма это очень вредные напитки, отметил парламентарий.

«Чем опасно потребление энергетиков среди детей: повышенное количество таких веществ, как таурин, кофеин, гуарана, — это серьёзный удар по ещё не до конца окрепшему здоровью ребёнка. Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны, говорят все без исключения медики», — добавил Султан Хамзаев.

Он напомнил, что в ряде российских регионов подобные законы уже приняты на местном уровне. Депутат считает, что настало время разработать единый законопроект для всей страны.

Кстати, в число регионов, где продажа энергетиков детям уже ограничена, входит и Алтайский край. Местное Законодательное Собрание приняло соответствующий закон ещё в августе 2021 года. Продавец имеет полное право спросить у покупателя паспорт, если тот приобретает энергетический напиток.

Из-за принятых мер возникают и странные случаи. Например, в августе 2022 года 21-летняя жительница Барнаула пожаловалась, что ей отказались продавать, казалось бы, безобидный напиток «Байкал». У девушки потребовали паспорт, которого с собой не оказалось. Выяснилось, что в состав «Байкала» входят «компоненты, которые есть и в составе энергетиков». Благо, на помощь покупательнице пришёл мужчина, который предъявил паспорт и приобрёл для неё напиток.