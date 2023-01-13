Отсрочку от мобилизации для многодетных отцов отменили в России

Соответствующий документ Генштаба был подписан ещё 21 декабря

13 января 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России отменили отсрочку от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми, сообщила в своём Telegram-канале депутат Госдумы Нина Останина.

"Встретилась с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой <...> К сожалению, подтвердила опасения об отмене пункта Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ был направлен в военкоматы", - говорится в сообщении.

По мнению Останиной, документ издан потому, что очень тяжело возвращать многодетных отцов, которые уже находятся в зоне СВО.

Как отмечает "Коммерсант" со ссылкой на СПЧ, отмена отсрочки для многодетных отцов связана с завершением мобилизации.

Отмену в разговоре с изданием "Чита.Ру" подтвердил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Он указал, что соответствующий документ Генштаба датирован 21 декабря.

На горячей линии Минобороны РФ заявили, что отсрочка для отцов с четырьмя детьми сохраняется.