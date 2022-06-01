В России предложили изменить порядок регистрации в соцсетях

Следственный комитет выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях. Об этом заявила зампредседателя СКР Елена Леоненко, передаёт РИА Новости.

По её словам, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещённый контент, а также предупреждать его использование несовершеннолетними.

Леоненко назвал важным фактором качественный мониторинг запрещённой информации в Сети и её блокировку.

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить браузер Tor из магазина приложений Google Play.