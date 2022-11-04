В России подорожают билеты на поезда

С 1 января в России на 8,1% проиндексируют тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах, сообщает НТВ со ссылкой на ФАС.

В 2024 и 2025 годах индексация составит 4%.

Помимо этого, со следующего года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки увеличат на 8%, в 2024 году — на 7,1%, а 2025-м — на 4,6%.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов из-за празднования Дня народного единства.