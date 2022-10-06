Мишустин назначил замминистра по развитию новых территорий
Социально-экономическое развитие новых территорий закрепили за Минстроем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового замминистра строительства и ЖКХ для курирования развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России, пишет РБК.
«Вадим Васильев назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России», — говорится в распоряжении Мишустина.
Васильев до мая трудился и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина.
Министр строительства Ирек Файзуллин пояснил, что новые сотрудники в ведомстве — 116 человек — будут заниматься адресными инвестиционными программами и инфраструктурными проектами, поскольку социально-экономическое развитие новых территорий закрепили за Минстроем.
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