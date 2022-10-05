Вхождение в состав России новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не только расширило территорию нашей страны, но и породило массу вопросов. Насколько успешной станет интеграция новых территорий и как много времени она займёт? Справится ли бюджет страны с дополнительной нагрузкой? Усилят или ослабят новые территории экономику страны, у которой число дотационных регионов довольно велико? На эти и другие вопросы попытался найти ответы журналист amic.ru Андрей Магас.

Казна не треснет

В Кремле уже дали понять, что вхождение в состав России новых территорий вполне оправданно и не ляжет чрезмерной нагрузкой на государственную казну, которой вполне по силам обеспечить равные социальные гарантии для всех жителей четырёх регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьёзной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьёзная работа», — ответил он журналистам.

Согласно принятым Госдумой законам, выплата пенсий, пособий, компенсаций будет производиться в соответствии с принятыми Госдумой законами о принятии в состав России новых субъектов — их граждане имеют право на получение различных компенсаций, пенсий, пособий и других социальных выплат. Необходимые территориальные структуры Фонда пенсионного и социального страхования должны быть образованы до 1 марта 2023 года. В то же время российское налоговое законодательство начнёт действовать с 1 января 2023 года. До этого собирать налоги и сборы, а также устанавливать в случае необходимости новые, будут местные властные структуры.

Разумеется, рубли станут основной денежной единицей на территории четырёх регионов. Правда, до конца 2022 года допускаются расчёты и в украинской гривне.

Александр Дмитриевский / Фото: vk.com/dmitryjewski

Донецкий историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский сообщил, что некоторые направления социальной и культурной сферы новых российских регионов практически не нуждаются в адаптации.

«Скажем, образование в ДНР и ЛНР уже несколько лет полностью интегрировано в общероссийское пространство. Есть, конечно, системы, которые нужно интегрировать, в частности, юриспруденцию — за прошедшие годы в республиках Донбасса сложилось собственное правовое поле. Касательно регионов Северной Таврии (Херсонская область, Запорожье) — там работы в этом направлении начались всего несколько месяцев тому назад», — отметил историк.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что интеграция социально-правовой сферы новых регионов в общероссийское может пройти достаточно успешно и может занять от полугода до нескольких лет.

«Население там не идёт в партизаны, массово не протестует, не учиняет актов саботажа или сопротивления. Наоборот, они массово получают российские паспорта и в основной массе боятся только того, что вернётся киевская власть и украинские войска, спецслужбы будут их казнить без суда и следствия. Поэтому нам предстоит добиться твёрдого военного контроля над территориями и не допускать посягательства на них», — сделал вывод собеседник.

Безпалько также отметил, что паспортизация в новых регионах прошла довольно быстро.

«Не должна много времени занять, скажем, выдача ИНН российского образца, российских СНИЛС, медицинских полисов. Со временем туда могут приехать специалисты из других регионов для реформирования местной системы образования и здравоохранения», — заметил член Совета по межнациональным отношениям.

Залежи ценой в триллионы

Безпалько также убеждён, что по сравнению с теми негативными экономическими процессами, которые происходят в мире, расходы на интеграцию новых регионов являются крайне незначительными.

Фото: vk.com/dnr_online_su

«Речь идёт о том, сколько мы готовы заплатить, чтобы нас не „съели“, чтобы сохраниться как народ. Но даже в финансовом плане эта сумма очень незначительная. С этими регионами мы получаем полезных ископаемых на триллионы долларов, причём эти подсчёты произведены Соединёнными Штатами», — заявил он amic.ru.

Действительно, американское издание The Washington Post уже подсчитало примерную стоимость полезных ископаемых, которыми располагают четыре вошедших в состав России региона, — 12,4 трлн долларов. Издание отмечает, что за полгода военная операция уже «принесла, по крайней мере, одну большую награду: расширенный контроль над некоторыми из самых богатых полезными ископаемыми земель в Европе».

Особое внимание издание уделяет угольной промышленности Донбасса. «Львиная доля этих угольных месторождений, которые на протяжении десятилетий обеспечивали важнейшую сталелитейную промышленность Украины, сосредоточена на востоке, где Москва добилась наибольших успехов. Это привело к тому, что они оказались в руках России, наряду со значительным количеством других ценных запасов энергии и полезных ископаемых, используемых для всего, от деталей самолётов до смартфонов, согласно анализу для Washington Post, проведённому канадской фирмой по геополитическим рискам SecDev», — пишет газета.

«В дополнение к 63% угольных месторождений страны Москва захватила 11% её (Украины) нефтяных месторождений, 20% её месторождений природного газа, 42% её металлов и 33% её месторождений редкоземельных элементов и других важнейших минералов, включая литий», — перечисляет The Washington Post.

Иван Лизан / Фото: vk.com/ivan_lizan

Впрочем, дело не только в месторождениях полезных ископаемых. Как отмечает глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан, новые территории дают, выражаясь терминологией экономистов, увеличение внутреннего рынка.

«Чем больше население страны, тем больше ёмкость внутреннего рынка. Ведь в отличие от мигранта гражданин постоянно проживает на данной территории, где зарабатывает деньги и расходует их. Мигрант же, как правило, заработанные деньги отправляет на родину, выводя тем самым их из экономики страны проживания. Соответственно, те деньги, которые Россия потратит на адаптацию новых регионов, останутся в нашей экономике. С ростом числа трудящихся граждан увеличивается объём производимых товаров и ниже их себестоимость», — пояснил amic.ru Лизан.

Собеседник отметил, что развитие, скажем, жилищного строительства в присоединившихся регионах, потребует стройматериалов, которые будут приобретаться в других субъектах Федерации, а также их доставки по автомобильной или железной дороге.

«Тем самым будут расти рынки строительства, а также транспортных перевозок, снижая себестоимость товаров и цену услуг», — констатировал эксперт.

Он напомнил, что многие отрасли украинской экономики после распада Советского Союза (в частности, авиапром, автопром) не получили своего развития как раз из-за низкой ёмкости внутреннего рынка «незалэжной» и её небольшой территории.

Справка:

Основой экономики ДНР и ЛНР является угольная, металлургическая, промышленность, энергетика. Среди крупных промышленных предприятий — Луганский тепловозостроительный завод (находится в Луганске, ЛНР), прекративший выпуск продукции пять лет назад, а также Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (размещается в Лисичанске), законсервированный в 2014 году. В ближайшем будущем, судя по всему, эти предприятия возобновят работу. В Запорожской области, в Энергодаре, располагается крупнейшая в Европе атомная электростанция. Основой экономики Херсонской области является сельское хозяйство — когда-то она являлась крупнейшим аграрным регионом Украины — общая площадь сельхозугодий составляет примерно 1,8 млн га. Выращиваются зерновые, подсолнечник, рапс, соя и другие культуры. В промышленных масштабах в Херсонской области выращиваются также овощи и бахчевые культуры.

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Уголь и безопасность

Александр Дмитриевский убеждён, что ДНР и ЛНР вполне имеют шанс стать опорой топливно-энергетического комплекса европейской части России. В этой связи он напомнил о недавней диверсии (что признано практически всеми заинтересованными государствами) на трубопроводах «Северного потока».

«Это говорит о том, что в свете развития беспилотных воздушных и морских вооружений газотранспортные системы по всему миру в ближайшие годы окажутся крайне уязвимым местом всех без исключения экономик планеты: стоимость беспилотника копеечная по сравнению с наносимым им ущербом, а эффективных средств противодействия им пока нет ни у кого. Да и к каждому километру ГТС зенитный комплекс не приставишь. Поэтому уголь, с его трудоёмкостью добычи и использования, уже в ближайшее время может серьёзно потеснить газ в энергетическом балансе многих стран планеты, — убеждён собеседник.

Он не сомневается, что уголь Донбасса, несмотря на более высокую цену, по сравнению с сибирским, окажется крайне востребованным из-за не очень большого расстояния для перевозок потребителям в европейской части России.

Помимо этого, Дмитриевский обратил внимание на то, что Донбасс в XIX веке создавался как тыловая база не только Черноморского флота, но и всего военного могущества страны на южном и юго-западном направлениях. Поэтому не сомневается, что в наши дни роль Донбасса как «ближнего тыла» будет неуклонно возрастать. А все геополитические противостояния, как известно, выигрываются в тылу, считает эксперт.

«А вот регионы Северной Таврии важны, прежде всего, как военный плацдарм, прикрывающий с севера Крым. История не раз доказывала, что Крым принадлежит тому, кто контролирует междуречье Дона и Днепра, и в идеале полоса контроля должна простираться от морского побережья до рек Орель и Северский Донец», — отмечает Дмитриевский.

Фото: unsplash.com

Богдан Безпалько подчёркивает, что «в условиях борьбы за выживание и самостоятельность вопросы экономической цены отступают на второй план». Он убеждён, что в случае проигрыша России грозят процессы, происходившие после распада в бывшей Югославии, только многократно усиленные.

«А сейчас мы получаем выходы к Чёрному и Азовскому морям, свободный доступ воды в Крым. Наращиваем количество населения, которое будет трудиться и увеличивать ВВП. К тому же в условиях перестройки мировой экономики, когда спекулятивная модель подходит к своему финалу, очень важно иметь реальные экономические активы — энергию, продукты питания, людей, способных трудиться и защищать территорию, на которую распространяется суверенитет их государства», — сделал вывод эксперт.

Ранее amic.ru рассказал, чем богаты новые территории, которые присоединились к России.