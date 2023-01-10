В России предложили ежегодно платить ветеранам ВОВ 75 тысяч рублей

Законопроект рассмотрят в Госдуме уже во вторник, 10 января

10 января 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В ЛДПР предлагают ежегодно ко Дню Победы выплачивать участникам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей. Текст проекта опубликован в Telegram-канале замруководителя партии Ярослава Нилова.

Меру поддержки предлагают распространить на участников и инвалидов войны, а также на вдов и вдовцов погибших во время ВОВ военнослужащих.

Законопроект вносят в Госдуму сегодня, 10 января. Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года.