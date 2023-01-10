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В России предложили ежегодно платить ветеранам ВОВ 75 тысяч рублей

Законопроект рассмотрят в Госдуме уже во вторник, 10 января

10 января 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В ЛДПР предлагают ежегодно ко Дню Победы выплачивать участникам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей. Текст проекта опубликован в Telegram-канале замруководителя партии Ярослава Нилова.

Меру поддержки предлагают распространить на участников и инвалидов войны, а также на вдов и вдовцов погибших во время ВОВ военнослужащих.

Законопроект вносят в Госдуму сегодня, 10 января. Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года.

 

Комментарии 7

  • Да хоть по 200!!! Им уже (оставшимся) не менее 96 лет,так что пообещать можно горы. Только получателей нет...
    10 января, Гость   Ответить
  • Кстати, а когда уже вольнодумцы обратят внимание на официальных ветеранов Афганистана, Кавказа, Чечни и других участников боевых действий? Или что, не заслужили?
    10 января, Гость   Ответить
  • Или что, не заслужили?" Лет через 70 вспомнят.
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, их пока что еще много, вот лет через 20...
    10 января, Гость   Ответить
  • Предложила ЛДПР, а не ЕР, значит точно не примут.
    10 января, Гость   Ответить
  • И про ветеранов Афганистана, Кавказа и других участников боевых действий вспомнят лет через 70!!!!
    10 января, Гость   Ответить
  • Акция для пияра вполне пойдет, даже на несколько оставшихся ы живых ветеранов, наскребут по сусекам.
    10 января, Гость   Ответить
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