В России предложили ежегодно платить ветеранам ВОВ 75 тысяч рублей
Законопроект рассмотрят в Госдуме уже во вторник, 10 января
10 января 2023, 07:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В ЛДПР предлагают ежегодно ко Дню Победы выплачивать участникам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей. Текст проекта опубликован в Telegram-канале замруководителя партии Ярослава Нилова.
Меру поддержки предлагают распространить на участников и инвалидов войны, а также на вдов и вдовцов погибших во время ВОВ военнослужащих.
Законопроект вносят в Госдуму сегодня, 10 января. Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года.
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