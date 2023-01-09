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В России предложили воссоздать «Смерш»

Для борьбы с диверсантами и предателями, в том числе в культурной сфере

09 января 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в России в условиях спецоперации и действий Запада необходимо воссоздать контрразведку «Смерш», сообщает РИА Новости.

Гагин отметил, что в стране началась новая волна призывов и выступлений «российской интеллигенции», которые можно расценивать как измену Родине и призывы к свержению государственного строя.

По его мнению, пришло время переиздать приказ верховного главнокомандующего Иосифа Сталина о создании в 1943 году организации «Смерть шпионам!» («Смерш»).

«Она была призвана ещё в те годы для борьбы с диверсантами, предателями, и в том числе с диверсантами в культурной сфере», — напомнил Гагин.

 

Комментарии 20

  • Пора уже!!!!
    09 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то отличительной особенностью СМЕРШа было то, что этот карательный орган осуществлял расправу без суда и следствия. Кто-то показался подозрительным - к стенке его, без разбирательств.
    09 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то отличительной особенностью СМЕРШа было то, что этот карательный орган осуществлял расправу без суда и следствия. Кто-то показался подозрительным - к стенке его, без разбирательств.---это ж где вы этот бред услышали?
    09 января, Гость   Ответить
  • От чего ушли- к тому возвращаемся....Просто жесть...
    09 января, Гость   Ответить
  • Пора уже!!!! 49 минут назад, Гость Ответить**** Вы так уверены, что вас это не коснется?))
    09 января, Гость   Ответить
  • Пора уже!!!! -------Безусловно пора некоторых особей лечить принудительно.
    09 января, Гость   Ответить
  • А суды-тройки эта Яна не желает?
    09 января, Гость   Ответить
  • Ох, как пятаяколонна занервничала, заволновалась. Есть чего бояться, видимо.
    09 января, Гость   Ответить
  • Оправдательных приговоров за 2021г. составило 0.28%(за 2022 не подводили) А нынешние СМЕРШевцы, для выполнения планов и мать родную под расстрельную статью подведут
    09 января, Гость   Ответить
  • Янка желает повторить судьбу Жозефа Гильотина, таки ???
    09 января, Гость   Ответить
  • вы сами про СМЕРШ что читали? Или только кино смотрели? Именно в этом и состоял смысл СМЕРШа - на месте принимается решение и сразу расстрел. А так-то у нас же есть контрразведка чтобы шпионов искать и ловить. Зачем дублирующий орган в виде СМЕРШа? Только ФСБэшники шпионов доводят до суда, перед этим проводится следствие.
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, опричники не разбираются, кто свой, кто не свой. Так что нервничать и тебе придётся.
    09 января, Гость   Ответить
  • и сразу восоздать НКВД с ГУЛАГОМ , куда мы катимся стремительно в 37год. Врагов народа уже ищем ,осталось только массово доносы строчить.Забыли наверно что половина Сибири и Казахстана в безымянных братских могилах, а у каждого в семье есть те кто был расстрелян или сослан, коротка же память. Те кто хвалил Сталина, его же и проклинали позже...
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, Оправдательных приговоров за 2021г. составило 0.28% --- Это по каким статьям УК по экономическим? Отчего тогда все тюрьмы полные народом?
    09 января, Гость   Ответить
  • Сопоставьте расходы и официальные доходы чиновников, полицейских и прочих. И СМЕРШ не нужен. Столбов не хватит. Не в СМЕРШе дело.
    09 января, Гость   Ответить
  • Интересное предложение, главное чтобы его не возглавили определенные этнические группы, которые и так все возглавили и всё народное прибрали.
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, А от чего ушли? Кто помнит?
    09 января, Гость   Ответить
  • Нездоровье оно заразно и начинает передаваться массам по цепочке.
    09 января, Гость   Ответить
  • Пора уже!!!!------------------А почему ты себя представляешь на месте вертухая? А попробуй представить себя на месте незаконно взятого под подозрение.
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, забыл добавить половина могил в сибири и кз русских...
    11 января, Гость   Ответить
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