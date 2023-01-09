В России предложили воссоздать «Смерш»

Для борьбы с диверсантами и предателями, в том числе в культурной сфере

09 января 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в России в условиях спецоперации и действий Запада необходимо воссоздать контрразведку «Смерш», сообщает РИА Новости.

Гагин отметил, что в стране началась новая волна призывов и выступлений «российской интеллигенции», которые можно расценивать как измену Родине и призывы к свержению государственного строя.

По его мнению, пришло время переиздать приказ верховного главнокомандующего Иосифа Сталина о создании в 1943 году организации «Смерть шпионам!» («Смерш»).