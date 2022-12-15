В России расширят доступ к льготной семейной ипотеке под 6%

Путин рассказал, что в 2023 году её действие распространят на новые категории семей

15 декабря 2022, 20:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых есть два ребёнка, не достигших возраста 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания совета по стратегическому развитию глава государства подчеркнул, что в следующем году льготная семейная ипотека станет основным инструментом поддержки.

Напомним, что в октябре правительство РФ по поручению Путина продлило действие семейной ипотеки. Успеть оформить кредит на покупку квартиры или дома на льготных условиях можно будет до 1 июля 2024 года. Однако ранее сделать это могли лишь те семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок, родившийся с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года.

Максимальный размер льготного кредита для жителей также увеличили — для большинства регионов он теперь ограничен лимитом в 6 миллионов рублей против 3 миллионов ранее. Для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей порог ипотеки на выгодных условиях теперь не должен превышать 12 миллионов рублей.