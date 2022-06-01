В России запускают льготную ипотеку на строительство частных домов
Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых
1 июня 2022, 15:48, Илья Звягинцев
В России запускают пилотную программу по выдаче льготной ипотеки на строительство частных домов без заключения договоров с профессиональными застройщиками. Такое постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
«Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин подписал постановление об индексации на 10% МРОТ и пенсий для неработающих пенсионеров.
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