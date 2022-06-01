В России запускают льготную ипотеку на строительство частных домов

В России запускают пилотную программу по выдаче льготной ипотеки на строительство частных домов без заключения договоров с профессиональными застройщиками. Такое постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин подписал постановление об индексации на 10% МРОТ и пенсий для неработающих пенсионеров.