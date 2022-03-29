В России 9 мая планируют запустить аналог магазина приложений Google Play под названием NashStore. Об этом пишет РИА Новости.

Разработкой сервиса занимается АНО «Цифровые платформы». Директор по проектам организации Владимир Зыков отметил, что NashStore создают по причине того, что россияне уже испытывают трудности с покупкой и оплатой приложений в Google Play, а разработчики лишились источника заработка.

Зыков добавил, что пользователи NashStore смогут скачивать, устанавливать, обновлять Android-приложения, а также оплачивать подписки разными способами, в том числе картами «Мир».

«Сейчас с АНО „Цифровые платформы“ по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, и все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru», — добавил Зыков.

Ранее сообщалось, что российская соцсеть «Россграм» не заработала в обещанный срок.