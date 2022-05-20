В Рубцовском районе обнаружили проблемную свалку, которая загрязняет истоки реки

Проблемную свалку обнаружили возле посёлка Мичуринского в Рубцовском районе. Об этом сообщает Mash Siberia.

По информации Минстроя, компания, которая ответственна за объект, приобрела его за 5,5 млн рублей в 2019 году. Предполагалось, что работы начнутся уже на следующий год, но до сих пор он не запустился в полную силу.

На месте свалки сейчас разбросан мусор, раздуваемый ветром. Отходы загрязняют истоки реки, которую облюбовали местные рыбаки.

Региональный оператор проблемы не отрицает и обещает исправить ситуацию в ближайшее время.

Запуск работ намечен на 1 июля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на берегу безымянного озера на улице Гущина снова прошла акция по уборке мусора.