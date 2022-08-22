В Сибири мама десятерых детей похудела на полцентнера, развелась и хочет стать фитнес-тренером

Жительница Новосибирска Оксана Усова рассказала «КП-Новосибирск», как из пышки с 56-м размером одежды превратилась в блондинку со спортивной фигурой.

До первой беременности при росте 168 сантиметров Оксана весила 64 килограмма. Во время второй беременности случилась трагедия — похоронила мужа за неделю до рождения дочери. Потом встретила второго мужа.

«У них родились семеро общих детей, но многодетная мама следила за собой — дальше 80 кило стрелка не весах не уходила. Всё изменила беременность Оксаны в 2019 году, когда она ждала десятого ребёнка. Беременность протекала тяжело, была угроза выкидыша. Двигаться врачи почти не разрешали. После родов переживания за внешность ушли на второй план. А тем временем стрелка весов стала показывать 112 килограммов», — отмечает издание.

Спустя полгода врачи разрешили физическую нагрузку. Женщине помогли дети: бегали вместе с мамой и подбадривали. Кроме того, Оксана записалась в фитнес-центр и начала ограничивать себя в питании.

В январе 2021 года случилась беда: многодетная мама снова забеременела, но случился выкидыш. Спустя три месяца семья узнала о страшном диагнозе восьмого ребенка — у четырёхлетней дочки обнаружили рак крови. В это же время женщина решила развестись со вторым мужем.

«Испытания либо сплачивают пару, либо окончательно всё рушат. Мой муж совершил поступок, который я искренне хотела забыть и простить, дать шанс нашим отношениям. Но не смогла: для меня это было хуже измены. Я для себя решила: моя дочь должна видеть, что я — сильная и спокойная. Поэтому я продолжала бегать. Бегала вокруг больничного корпуса, чтобы дочка понимала, что мама тренируется как обычно, что жизнь не сильно-то и изменилась», — рассказала Оксана.

Сейчас сибирячка живёт с детьми в четырёхкомнатной квартире. Благодаря тренировкам она скинула почти половину веса — со 112 килограммов до 58, а вместо 56-го размера одежды теперь носит 42-й.

Недавно Оксана решила стать фитнес-тренером и консультантом по правильному питанию.

Ранее издание рассказало, как в Новосибирске гибкий дед ногой включает свет и складывается пополам как перочинный ножик.