Гибкий дед ногой включает свет и складывается пополам в Новосибирске, как перочинный нож

88-летний пенсионер из Новосибирска Владимир Иванов, который занимается гимнастикой более 40 лет, мечтает побывать на федеральном телешоу. Корреспондент «КП-Новосибирск» встретился с гуттаперчевым дедушкой.

«Пенсионер одет в спортивную форму, подтянут, строен, улыбчив, голос молод и звонок. Он проводит нас в комнату, где уже разложил свои медали и грамоты. Тут же показывает первый спортивный фокус — закидывает ногу, достаёт до выключателя, и в зале загорается свет», — пишет издание.

Владимир Николаевич рассказал, что предшествовало его званию гибкого деда. Работал он спасателем и на пенсию ушёл рано — в 45 лет, после чего посвятил всё свободное время физкультуре.

«Знакомые ребята позвали меня в команду по растяжке. Занимались на местном стадионе. Мне настолько понравилось, что я каждый день по утрам начал уделять этому занятию час. Я научился стоять на голове, легко дотягиваюсь до пальцев на ногах, делаю берёзку. Чувствую себя на 30 лет», — отметил сибиряк.

Каждый день просыпается в 07:30 утра. В постели делает разминку — надевает специальные перчатки и массирует тело от пальцев на ногах до шеи. Далее — упражнения на растяжку на твёрдом ковре из ворса, чтобы разогнать кровь. После две минуты сидит в ледяной ванне. Завтрак состоит из яичницы и свежих овощей или фруктов.

«Я не прохожу мимо ни одной спортивной площадки. Вижу, что есть тренажёры во дворе — заверну туда и сделаю пару упражнений. Дети смотрят на меня и следуют примеру. Подходят, просят показать парочку трюков, а мне в радость», — признался пенсионер.

Живёт он в Академгородке — там его знают практически все. Мужчину регулярно приглашают на спортивные мероприятия и для проведения разминки перед соревнованиями местного уровня.

Владимир Николаевич мечтает съездить на передачу к Елене Малышевой и показать, какие крепкие здоровьем и духом люди живут в Сибири. Также он хочет организовать соревнования для пенсионеров, чтобы все узнали, что возраст — не помеха.