Валерия Меладзе предложили лишить гражданства за «поддержку Украины» на корпоративе
Ранее появилось видео с певцом на новогоднем празднике, на котором он поддержал украинский лозунг
04 января 2023, 07:31, ИА Амител
Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева в своём Telegram-канале предложила лишить российского гражданства заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе.
«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала сенатор.
Ранее в соцсетях появилось видео с певцом на новогоднем корпоративе, на котором он поддержал лозунг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
После этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал признать Меладзе иноагентом, лишить всех званий и снять его песни с российских эфиров.
Миронов заявил, что певец «сидит на двух стульях, пытаясь урвать со всех сторон».
Напомним, в феврале Меладзе раскритиковал СВО, после появились сообщения, что он уехал из страны, а в августе сообщили, что он вернулся в Россию и дал концерт в столичном клубе.
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