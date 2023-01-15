НОВОСТИОбщество

Весенний призыв в России, скорее всего, будет проходить по старым правилам

После принятия новых правил для перехода на новую систему будет предусмотрен переходный период

15 января 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Весенний призыв на срочную службу в России, скорее всего, будет проходить по старым правилам. Об этом РБК рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он также добавил, что при смене призывного возраста с 18 до 21 года могут предусмотреть переходный период.

"Сейчас мы полагаем, что работа Министерства обороны с предложениями соответствующими идёт. И ждём, когда они поступят к нам в Государственную Думу. Это первое. Второе, после того как весь законодательный пакет будет сформирован, то есть создана основа законодательная, тогда уже будут изданы соответствующие законы и приказы министра обороны, директивы Генерального штаба, которые будут разъяснять порядок призыва", – добавил Картаполов.

В данный момент о возможных сроках переходного периода на новую систему он говорить не стал.

 

Комментарии 2

  • по старым правилам --- опять 18-и летних наберут сразу после школы. Шаг вперед, шаг назад. Может саботаж?
    16 января, Гость   Ответить
  • Постепенный переход с 18-30)
    16 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров